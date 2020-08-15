"مفتوحة على نايل سات".. تعرف على القناة المجانية الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ينتظر عشاق الكرة المحلية والعربية والعالمية يومًا حافلاً في كرة القدم بعد عودة الحياة للعبة الشعبية الأولى في العالم بعد توقف طويل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويشهد اليوم السبت مباريات محلية وعربية والمواجهة الأخيرة في دور الربع نهائي بدوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وليون والتي تنقل عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

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ولكن قناة أخرى أعلنت نقل المباراة، وهي قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي (نايل سات) ويمكن استقبالها بعد اتباع التالي:

القمر: نايل سات

تردد: 11766 أفقي.

معدل الترميز: 27500.