محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
ينتظر عشاق الكرة المحلية والعربية والعالمية يومًا حافلاً في كرة القدم بعد عودة الحياة للعبة الشعبية الأولى في العالم بعد توقف طويل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ويشهد اليوم السبت مباريات محلية وعربية والمواجهة الأخيرة في دور الربع نهائي بدوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وليون والتي تنقل عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق عصام الشوالي.
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ولكن قناة أخرى أعلنت نقل المباراة، وهي قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي (نايل سات) ويمكن استقبالها بعد اتباع التالي:
القمر: نايل سات
تردد: 11766 أفقي.
معدل الترميز: 27500.
كانت هذه تفاصيل خبر "مفتوحة على نايل سات".. تعرف على القناة المجانية الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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