مدرب الإسماعيلي لمصراوي: علاقتنا بالمصري "تاريخية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ شريف عادل:

كشف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، محمد محسن أبوجريشة، عن بعض الكواليس الخاصة بواقعة لقاء الإسماعيلي والمصري وهي المباراة التي لم تُلعب يوم أمس لجمعة؛ لعدم وصول الفريق البورسعيدي.

وأضاف أبوجريشة ـ في تصريحات خاصة ليلاكورة ـ :"في البداية نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين داخل النادي المصري فالكل يعلم مدى العلاقة التاريخية التي تربط بين الإسماعيلي والمصري لذا بالرغم من وصول الفريق إلى الإسكندرية إلا أنه تم صدور بيان رسمي من قٍبل مجلس إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان تم التأكيد من خلاله على الترحيب بتأجيل اللقاء".

وتابع المدر بالعام بالإسماعيلي:"قبل السفر بـ٢٤ ساعة كان من المفترض أن يكون التحرك من الإسماعيلية الساعة العاشرة صباح الخميس إلا أن الفريق ظلّ داخل استاد الإسماعيلية لأكثر من ٦ ساعات ثم حدث تواصل من الاتحاد المصري لكرة القدم تم التأكيد من خلاله على أن المباراة في موعدها".

وأتم أبو جريشة حديثه بالإشارة إلى أن النادي الإسماعيلي يتعامل بمخاطبات رسمية وهي التي أكدت أن اللقاء في موعده ولا توجد أي نية لتأجيله وبناءً عليه كان تواجدهم في برج العرب.