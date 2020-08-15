تعرف على القناة الناقلة وموعد ومعلقي مباراة الزمالك والمقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
يلتقي الزمالك نظيره مصر للمقاصة عند الثامنة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوي.
وتُبثّ المباراة عبر فاضئية أون تايم سبورت؛ حيث سيبدأ الإستديو التحليلي في تمام السادسة مساءً في وجود سيف زاهر، أيمن يونس، حازم إمام وعماد متعب.
وسيتواجد أحمد الشناوي للتعليق خلال الاستديو التحليلي على الحالات التحكيمية في المباراة، بينما سيُعلق كلاً من بلال علام وحاتم بطيشة على المباراة
ويدخل الزمالك اللقاء وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، فيما يحتل مصر للمقاصة المركز الـ15 برصيد 17 نقطة.
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