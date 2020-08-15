محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن فوز الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، بجائزة أفضل مدرب لموسم 2019-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفاز كلوب للمرة الأولى في مسيرته، بعد قيادة ناديه في موسم تاريخي، حقق خلاله الريدز لقب البريميرليج لأول مرة منذ 30 عاماً برصيد 99 نقطة.
وحقق كلوب جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي، 5 مرات خلال هذا الموسم 2019-2020.
وفاز ليفربول تحت قيادة كلوب هذا الموسم في 18 مباراة متتالية، كما أنه حقق 32 انتصاراً في الدوري، وحصد 55 نقطة من 57 نقطة ممكنة على أرضية ميدانه "آنفيلد".
كانت هذه تفاصيل خبر يورجن كلوب يتوج بجائزة أفضل مدرب في بريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.