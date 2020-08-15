يورجن كلوب يتوج بجائزة أفضل مدرب في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن فوز الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، بجائزة أفضل مدرب لموسم 2019-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز كلوب للمرة الأولى في مسيرته، بعد قيادة ناديه في موسم تاريخي، حقق خلاله الريدز لقب البريميرليج لأول مرة منذ 30 عاماً برصيد 99 نقطة.

وحقق كلوب جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي، 5 مرات خلال هذا الموسم 2019-2020.

وفاز ليفربول تحت قيادة كلوب هذا الموسم في 18 مباراة متتالية، كما أنه حقق 32 انتصاراً في الدوري، وحصد 55 نقطة من 57 نقطة ممكنة على أرضية ميدانه "آنفيلد".