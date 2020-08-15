اتحاد الكرة يُحقق في وقائع تخص أزمة إصابات كورونا في المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد وليد العطار المدير التنفيذي بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك تحقيقات جارية للتأكد من بعض الوقائع الخاصة بأزمة النادي المصري بشأن إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ولم يتواجد النادي المصري في ملعب استاد برج العرب لملاقاة الإسماعيلي في الجولة الـ19 لمسابقة الدوري، وقرر اتحاد الكرة تطبيق اللائحة.

وقال وليد العطار في تصريحات لقناة "النهار وان" "الهدف من المسحات الطبية هو الاطمئنان على اللاعبين قبل الدخول للتدريبات، وبالتالي بعد ذلك يكون الأمر مسؤولية الأندية واللاعبين في الحفاظ على أنفسهم بمجرد أن ظهرت النتائج في البداية".

وتابع "عندما تحدث إصابة أو اثنين فهذا أمر قدري، لكن عندما يحدث طوفان الإصابات التي تصل لـ20 إصابة اذا فهناك أمر خاطئ حدث، وبالتالي من أخطأ يجب أن يتحمل نتيجة الخطأ".

وأضاف "حدث تواصل بين سمير حلبية رئيس المصري وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية وتم طلب تأجيل مباراة حرس الحدود وذلك مثلما حدث مع الانتاج الحربي، اتفقنا أن يتم تأجيل مباراة واحدة ووافق رئيس المصري على الأمر".

واصل "رئيس المصري قال أنه سيتم التعامل مع الوضع والاستعداد لمباراة الإسماعيلي سواء بإعداد بعض الناشئين أو لو حدث حالات شفاء، لكن حدث تغيير في الموقف ولا أعلم لماذا".

واستكمل "أحمد مسعود حارس المصري لم يتواجد في أخر مسحتين تحت إشراف اللجنة الطبية، هناك مجموعة من الأمور قيد التحقيق، لو ثبت هناك تقصير أو تلاعب سيتم التعامل مع الأمر".

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وشدد "مسعود لم يتواجد في المسحة وبالتالي لا يصح الإعلان عن كونه مصاب بكورونا وهو لم يتواجد من الأساس".

وصرح "لا نريد استباق الأحداث، هناك تحقيقات جارية، حال تم اثبات التلاعب سوف يتم تحويل الأمر للجنة الانضباط لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وقال "هناك أخطاء أخرى حدثت من جانب المصري، الفريق خاض مباراة ودية مع فريق شباب لم يخضع للمسحة الطبية، تلك المسحات يجب أن تكون تحت اشراف اتحاد الكرة وليس عن طريق الشركات الخاصة".

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" "ما توافر لنا من معلومات أن المصري خاض مباراة ودية مع فريق لم يُجري أي مسحات طبية ووفقا للتعليمات هذا أمر خاطئ، سمعنا أن هناك مناسبات خاصة حضرها عدد من اللاعبين، هناك تحقيقات جارية".

واستمر "هناك تحقيقات أيضا بشأن التأكد من قيام لاعب بالخضوع للمسحة الطبية بدلا من لاعب أخر، نريد التأكد من الواقعة، من الوارد أن الأمر لم يحدث".