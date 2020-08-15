الشرقية يواجه بتروجت ودياً اليوم

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، مع نظيره بتروجت، اليوم، السبت، على ملعب بترو سبورت بالقاهرة، وديا، في الرابعة عصراً، استعداداً لعودة مسابقة دوري القسم الثالث.
وكان النشاط الرياضي في مصر، تم إيقافهمنذ منتصف مارس الماضي، خوفاً من انتشار فيروس كورونا، قبل اتخاذ قرار بعودة القسم الثالث في شهر سبتمبر المقبل.
يذكر أن نادي الشرقية يحتل المركز الثانيمن المجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث، بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الأول فريق سرس الليان.
وكانت آخر مباراة خاضها نادي الشرقية في الدوري، جمعته مع مركز شباب تلا على ستاد الزقازيق، والتي انتهت بفوز الشرقية بهدف دون رد في السابع من مارس الماضي.
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