مانشستر يونايتد يسعي لضم نجم أتلتيكو مدريد

يسعي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزى في التعاقد مع الإسبانى ساؤول نجينز لاعب خط وسط فريق أتليتكو مدريد.
كتبت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزى دخل في مفاوضات جديدة مع ساؤول نجينز وذلك بعد إقصاء أتليتكو مدريد من بطولة دوري أبطالأوروبا، على يد لايبزيج بدور ربع النهائي.
أشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق والذهاب إلى فريق أخر يقاتل من أجل تحقيق أهداف اكبر من أتليتكو مدريد.
ينتهي عقد ساؤول صاحب ال 25 عامًا مع أتلتيكو مدريد بنهاية صيف ٢٠٢٦، بالإضافة إلى وجود شرط جزئي يبلغ ١٥٠ مليون يورو.
وأضافت التقارير إلى أن مانشستر يونايتد قدم عرض يبلغ ٨٠ مليون جنية إسترليني من أجل ضم ساؤول ولكن إدارة النادي الإسبانى رفضت.
وتهتم أندية الدوري الانجليزي في التعاقد مع ساؤول ويأتي علي رأسها نادي آرسنال ومانشستر يونايتد.
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