الأهلي يؤدي مرانه صباح غدٍ استعدادًا لمواجهة أسوان

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهليمرانه صباح غد السبت، على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أسوان التي تقام يوم الإثنين المقبل في بطولة الدوري الممتاز.
وتعادل الأهلي مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعةعلى استاد الأهلي بمدينة السلام، ضمن منافسات الجولة الـ19 في بطولة الدوري.
ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 53 نقطة.
وعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهليمحاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة أسوان التي تقام مساء الاثنين المقبل في بطولة الدوري الممتاز.
وحرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران، ومطالبتهم بإغلاق صفحة مباراة الإنتاج الحربي والتركيز في المباراة المقبلة أمام أسوان للعودة من جديد إلى الانتصارات.
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