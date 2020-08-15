عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاقالمران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة أسوان التي تقام مساء الاثنين المقبل في بطولة الدوري الممتاز.
وحرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاقالمران، ومطالبتهم بإغلاق صفحة مباراة الإنتاج الحربي والتركيز في المباراة المقبلة أمام أسوان للعودة من جديد إلى الانتصارات.
وتعادل الأهلي مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما أمس علىاستاد الأهلي بمدينة السلام وارتفع رصيد الفريق إلى 53 نقطة في صدارة الدوري الممتاز.
عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.
وتأتي جلسة فايلر مع مدير الكرة، ضمن الجلسات التنسيقية المستمرة بين الثنائي، والحديث بشكل عام عن تحديات المرحلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يجتمع بلاعبي الأهلي قبل إنطلاق مران اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.