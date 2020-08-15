فايلر يجتمع بلاعبي الأهلي قبل إنطلاق مران اليوم

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق

المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة أسوان التي تقام مساء الاثنين المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق

المران، ومطالبتهم بإغلاق صفحة مباراة الإنتاج الحربي والتركيز في المباراة المقبلة أمام أسوان للعودة من جديد إلى الانتصارات.

وتعادل الأهلي مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما أمس على

استاد الأهلي بمدينة السلام وارتفع رصيد الفريق إلى 53 نقطة في صدارة الدوري الممتاز.

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.

وتأتي جلسة فايلر مع مدير الكرة، ضمن الجلسات التنسيقية المستمرة بين الثنائي، والحديث بشكل عام عن تحديات المرحلة المقبلة.