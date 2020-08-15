تدريبات في "الجيم" لمحمود متولي ومروان محسن

خاضا الثنائي مروان محسن ومحمود متولي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة في الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.

واكتفى الثنائي بأداء جلسة في الجيم؛ للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما خاضت المجموعة التي شاركت

في مباراة الإنتاج الحربي تدريبات استشفائية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان المقرر إقامتها مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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وكان الأهلي قد تعادل مع الإنتاج الحربي بهدف

لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما أمس.

وعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.

وتأتي جلسة فايلر مع مدير الكرة، ضمن الجلسات التنسيقية المستمرة بين الثنائي، والحديث بشكل عام عن تحديات المرحلة المقبلة.