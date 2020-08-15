رياضة | «فايلر» يجتمع مع «عبدالحفيظ»

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر «فايلر» يجتمع مع «عبدالحفيظ» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.

وتأتي جلسة فايلر مع مدير الكرة، ضمن الجلسات التنسيقية المستمرة بين الثنائي، والحديث بشكل عام عن تحديات المرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان المقرر إقامتها مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحرص رينيه فايلر على إجراء تقسيمة قوية بالكرة للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الإنتاج الحربي أمس الجمعة، وذلك في ختام المران الصباحي للفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

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وأجرى «فايلر» تقسيمة قوية بين فريقين من اللاعبين، وقام خلالها بتوجيه العديد من التعليمات الفنية.

ويستعد الأهلي بشكل مكثف لمواجهة أسوان المحدد لها مساء الاثنين المقبل ضمن مسابقة الدوري العام.

وأجرى الفريق مسحة طبية اليوم؛ استعدادا للمباراة وفقا لبرتوكول وزارة الشباب والرياضة والذي يؤكد على إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.