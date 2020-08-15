رياضة | تشكيل ليون المتوقع ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تشكيل ليون المتوقع ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه اليوم السبت نادي ليون الفرنسي نظيره مانسشتر سيتي الإنجليزي ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بالعاصمة البرتغالية لشبونة. ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وجاءت تشكيلة ليون المتوقعة كالتالي: Advertisements حراسة المرمى : أنتوني لوبيز. خط الدفاع : ليو دوبوا، جايسون دينايير، فيرناندو مارشال. خط الوسط : مارسيلو أنتونيو، لوكاس توزارت، حسام عوار، برونو جويماريس. خط الهجوم : مارتن تيريير، موسى ديمبيلي، ديباي.

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