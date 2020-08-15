رياضة | من "حلم" التتويج بدوري الأبطال لـ"كابوس" بايرن ميونيخ.. ماذا قدم كيكي سيتين في 215 يومًا مع برشلونة؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر من "حلم" التتويج بدوري الأبطال لـ"كابوس" بايرن ميونيخ.. ماذا قدم كيكي سيتين في 215 يومًا مع برشلونة؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي برشلونة اتخذت قرارًا نهائيًا بإقالة المدرب الإسباني كيكي سيتين من تدريب الفريق الكتالوني، وذلك بعد الهزيمة المذلة التي تعرض لها الفريق أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 8 / 2 وخروجه من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت شبكة "سكاي" أن إدارة نادي برشلونة قررت الإطاحة بـ"كيكي سيتين" من منصبه كمدير فني للفريق الكتالوني، بعدما فشل في حصد أي بطولات رفقة البلوجرانا هذا الموسم، حيث خسر لقب الدوري الإسباني وكذلك كأس اسبانيا، قبل أن يودع بطولة دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية أمام بايرن ميونيخ الألماني.

كشف حساب كيكي سيتين مع فريق برشلونة

تولي المدرب صاحب الـ61 عامًا تدريب فريق برشلونة في 13 يناير 2020 خلفًا لمواطنه ارنستو فالفيردي، واستمر "سيتين" 215 يومًا على رأس القيادة الفنية للبرسا منذ توليه تدريب الفريق وحتي هزيمته أمس أمام بايرن ميونيخ.

قاد "راعي الأبقار" كما تلقبه الجماهير فريق برشلونة في 25 مباراة بمختلف البطولات، حقق 16 انتصارًا، بينما خسر 5 مباريات، وتعادل في 4 مباريات أخري، سجل لاعبو البرسا تحت قيادته 50 هدفًا، واستقبلت شباكه 27 هدفا.

فشل محلي وأوروبي لـ"راعي الأبقار" مع برشلونة

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خاض "سيتين" مع برشلونة 19 مباراة في الدوري الإسباني خلال الموسم المنقضي فاز في 13 مباراة، وخسر 3 مباريات وتعادل في مثلها، وحصد 42 نقطة، وأنهي البطولة في المركز الثاني برصيد 82 نقطة، متأخرا بـ5 نقاط كاملة عن ريال مدريد "بطل" الليجا هذا الموسم.

أما في بطولة كأس ملك اسبانيا قاد برشلونة في 3 مباريات، فاز في مباراتين، وخسر مباراة وحيدة أمام أتليتك بلباو بهدف دون مقابل في الدور ربع النهائي، ليودع منافسات البطولة.

قاد المدرب الإسباني فريق برشلونة في 3 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تعادل مع نابولي 1 / 1 في ذهاب دور الـ16 للبطولة، قبل أن يفوز عليه في لقاء الإياب 3 / 1، وصعد لملاقاة بايرن ميونيخ في دور الثمانية لكنه تلقي هزيمة فادحة بنتيجة 8 / 2 وودع البطولة.

ميسي النجم الأوحد لبرشلونة في عهد "سيتين"

اعتمد كيكي سيتين على 24 لاعبًا خلال قيادته لفريق برشلونة بمختلف البطولات، وكان ليونيل ميسي هو الأكثر مشاركة مع المدرب الاسباني حيث خاض معه 24 مباراة lk Hصل 25 مباراة للمدرب مع البلوجرانا، كما كان اللاعب الأرجنتيني الاكثر تهديفًا معه بـ15 هدفًا، والأكثر صناعة للأهداف بـ18 هدفًا.

حلم "راعي الأبقار" الذي تحول لكابوس في برشلونة

كان للمدرب العجوز تصريحًا شهيرًا قبل 4 أشهر وتحديدًا في أبريل الماضي قال فيه أنه يحلم بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة ويحتفل باللقب وسط "الأبقار" في مزرعته، لكن حلمه تحول لـ"كابوس" بعد خسارته مع البرسا 8 / 2 في هزيمة هي الأكبر في تاريخ النادي الكتالوني بالبطولة الأوروبية وودع الفريق منافسات البطولة بشكل مُهين.