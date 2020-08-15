رياضة | المدير الفني للمنيا : نسعى لتحقيق الفوز في الخمسة مباريات المتبقية

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر المدير الفني للمنيا : نسعى لتحقيق الفوز في الخمسة مباريات المتبقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال شديد قناوي، المدير الفني للمنيا، أن فريقة يواصل التدريبات الجماعية خلال معسكره المقاك في مقر النادي المنياوي .

وأشار أن نتيجه المسحه الطبيه كانت سلبية، إلي جانب أن الفريق يقوم بالتدريب علي ملعب النجيل الصناعي إستعدادا لاستكمال النشاط .

وأضاف قناوي بأن اللاعبون يبذلون قصاري جهدهم لرفع معدل اللياقه البدنيه، موضحاً بأن إستعداد اللاعبين علي مستوي كبير، ذاكراً في حديثه بأنه لديه تاقلم كبير علي تولي القياده الفنيه في الاوضاع الصعبه لفريق المنيا مستخدماً الخبرات التي اكتسبتها في التدريب .

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وأشاد في حديثه بروح اللاعبين، وتمنى تحقيق الإنتصار في الخمسه مباريات المتبقية بدوري القسم الثاني .

وأكد أنه يعمل على رفع لياقة اللاعبين، بسبب توقف النشاط لفترة طويلة، عن طريق التدريب على فترتين، مشيراً أن الفريق سيحصل على مستحقاتة خلال الأسبوع الحالي .

واختتم حديثه بتقديم الشكر إلى مجلس ادادره نادي المنيا برئاسه عاطف عبدالجابر كذلك الجهاز الفني المعاون واللاعبين .