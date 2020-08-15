رياضة | اليوم.. منتخب السويس يعود للتدريبات استعدادا لاستئناف الدوري

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم.. منتخب السويس يعود للتدريبات استعدادا لاستئناف الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود اليوم السبت، الفريق الأول بنادى منتخب السويس بقيادة أشرف خضر، إلى تدريباته الجماعية استعدادا لاستئناف دوري القسم الثانى الذى توقف بسبب فيروس كورونا

وجاء ذلك، بعد الاطمأن على جميع اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري بإجراء مسحة الاولي، واكتملت معظم صفوف الفريق بوصول مجموعة اللاعبين من محافظاتهم استعدادا لاستئناف التدريبات الجماعية.

ويذكر أن منتخب السويس يحتل المركز الثالث برصيد 23 نقطة، بفارق 4 نقاط عن فريق سيراميكا صاحب الصدراة برصيد 27 نقطة.

وسيخوض منتخب السويس، خمسة مباريات، هامة، حيث سيواجه فريق الداخلية خارج ملعبه، في الجولة الثامنة عشر، يوم الأحد 20 سبتمبر المقبل، ثم يستضيف سيراميكا، قبل أن يحل ضيفًا على بتروجت، كما سيواجه الزرقا، بالجولة قبل الأخيرة، ثم سيحل ضيفًا على القناة في ختام منافسات الدور الثاني.