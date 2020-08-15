رياضة | بعد فضيحة بايرن ميونيخ.. 7 هزائم تاريخية أبكت عشاق برشلونة (تقرير)

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد فضيحة بايرن ميونيخ.. 7 هزائم تاريخية أبكت عشاق برشلونة (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح فريق بايرن ميونيخ نظيره برشلونة الإسباني بنتيجة 8 / 2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة، بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف بايرن ميونيخ كل من (توماس مولر "هدفين" – فيليب كوتينيو "هدفين" – ليفاندوفيسكي – بريسيتش – سيرجي جنابري – جوشوا كيميتش)، وجاءت ثنائية برشلونة عن طريق (ديفيد ألابا "بالخطأ في مرماه" – لويس سواريز).

وتعد هذه الهزيمة الأكبر في تاريخ مشاركات فريق برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا، كما أصبحت واحدة من أكبر الهزائم في تاريخ الفريق الكتالوني بمختلف البطولات التي شارك بها البرسا.

وإليكم أكبر الهزائم في تاريخ برشلونة وفقًا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات الرياضية:-

- برشلونة 1 – 12 أتليتك بلباو:

الهزيمة الأكبر في تاريخ برشلونة في جميع المسابقات كانت أمام فريق أتليتك بلباو بنتيجة 12 / 1 وذلك في لقاء الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني موسم 1930 / 1931 في نتيجة يصعب تكرارها في البطولات الكبري.

- برشلونة 1 – 11 إشبيلية:

هزيمة ثقيلة أخري تعرض لها فريق برشلونة على يد فريق إشبيلية بنتيجة 11 / 1 في المباراة التي جمعت الفريقين بالدوري الإسباني موسم 1940 / 1941.

- برشلونة 1 – 11 ريال مدريد:

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تعرض فريق برشلونة لهزيمة قاسية أمام غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 11 / 1 في بطولة كأس ملك إسبانيا عام 1943.

- برشلونة 0 – 8 إشبيلية:

حقق فريق اشبيلية فوزا تاريخيًا آخر على حساب فريق برشلونة بنتيجة 8 / 0 في المباراة التي جمعت الفريقين في بطولة كأس إسبانيا عام 1946.

- برشلونة 2 – 8 ريال مدريد:

في واحدة من أكبر هزائم برشلونة في مباريات الكلاسيكو ضد ريال مدريد خسر بنتيجة 8 / 2 أمام الملكي في الدوري الاسباني عام 1935.

- برشلونة 2 – 8 بايرن ميونيخ:

تغلب فريق بايرن ميونيخ الألماني على نظيره برشلونة بنتيجة 8 / 2 في مباراة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا في اللقاء الذي جمعهما أمس الجمعة 14 أغسطس بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

- برشلونة 2 - 6 فالنسيا:

من الهزائم القاسية التي لا تنساها الجماهير الكتالونية، خسارة برشلونة أمام فريق فالنسيا بنتيجة 6 /2 في نهائي بطولة كأس المعارض الأوروبية موسم 1961/1962.