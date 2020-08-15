رياضة | ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف اليوم نادى الزمالك نظيره مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز فى لقاء سيقام فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة. وكان النادى الأهلى قد تعادل بالأمس أمام فريق الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق. ترتيب هدافي الدوري المصري: عبدالله السعيد لاعب بيراميدز 16 هدف محمد شريف لاعب إنبي 9 أهداف سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب 8 أهداف Advertisements وليد سليمان لاعب النادى الأهلى 6 أهداف حسام حسن لاعب سموحة 6 أهداف حسين الشحات لاعب الأهلي 5 أهداف محمد سالم لاعب المقاولون العرب 5 أهداف مصطفي محمد لاعب الزمالك 5 أهداف أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 5 أهداف محمد سمير لاعب المقاولون العرب 5 أهداف

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