رياضة | بعد تعادله أمام الإنتاج الحربي.. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تعادله أمام الإنتاج الحربي.. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل أمام الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الأهلي أمام الإنتاج الحربي إيجابيا بهدف، في اللقاء الذي أقيم أمس الجمعة، على أرضية ملعب الأهلي " السلام".

واستمر الأهلي في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما ارتفع حصد نقطة، ليرتفع رصيده إلى 53نقطة.

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موعد مباراة الأهلي وأسوان في الدوري

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز، يوم الإثنين المقبل، الموافق السابع عشر من شهر أغسطس.

وينطلق اللقاء عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.