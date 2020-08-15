رياضة | الرئيس التنفيذي لدورتموند يتحدث عن مستقبل سانشو

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الرئيس التنفيذي لدورتموند يتحدث عن مستقبل سانشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقول هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، إن ناديه لن يبرم أي صفقات تعاقد كبيرة هذا الصيف كما استبعد إمكانية رحيل الجناح جيدون سانشو أيضا.

وأحرز الإنجليزي الدولي سانشو 17 هدفا وأسهم في صنع 16 هدفا آخرين في الدوري هذا الموسم وتحدثت تقارير عن قرب انتقاله إلى أحد أندية القمة بما في ذلك مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال مايكل زورك مدير الرياضة في دورتموند في وقت سابق من الشهر الجاري إن سانشو لن يغادر النادي وأكد فاتسكه هذا الموقف.

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وقال فاتسكه في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام ألمانية:" بقاء سانشو أمر مؤكد، لن نناقش أي تفاصيل".

وأضاف:" ما يمكنني قوله هو إنه إذا تحدث زورك، عن قرار مؤكد فإنه يكون قرارا مؤكدا، لا مجان للتأويل".

وأكد فاتسكه أن ناديه تأثر ماليا بفعل الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد قائلا:" الحقيقة هي أنه لا يتوفر مزيد من المال للتعاقدات، بالتأكيد لا يمكننا إبرام أي صفقات كبيرة جديدة".