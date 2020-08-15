رياضة | باريس سان جيرمان يكشف موقف مصابي الفريق قبل مواجهة لايبزج

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يكشف موقف مصابي الفريق قبل مواجهة لايبزج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره لايبزج، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقررة يوم الثلاثاء القادم.

وكشف نادي باريس سا جيرمان في بيان رسمي اليوم، موقف بعض لاعبيه المصابين، قبل المباراة.

وقال النادي في بيان رسمي: "شعر كيلور نافاس ببعض الآلام في أوتار الركبة، عقب إبعاد إحدى الكرات".

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وتابع: "كشفت الفحوصات، وجود تمزق في العضلة ذات الرأسين، الموجوده في الفخذ، وتبقى مشاركته في لقاء الثلاثاء غير مؤكدة".

وواصل: "تعرض تياجو سيلفا بإصابة في أوتار الركبة في مباراة أتالانتا، وهناك إحتمالية كبيرة في مشاركته أمام لايبزج".

واستطرد: "سيتم تقييم حالة ماركو فيراتي يوم السبت، بعدما أجرى بعض التدريبات في حمام السباحة".