الامارات | بالصور.. صدمة شديدة للاعبي برشلونة بعد الخسارة التاريخية من البايرن.. وصمت مطبق في غرفة تبديل الملابس

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. صدمة شديدة للاعبي برشلونة بعد الخسارة التاريخية من البايرن.. وصمت مطبق في غرفة تبديل الملابس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر العديد من لاعبي فريق برشلونة في حالة من الخيبة والحزن الشديد بعد الخسارة التاريخية والمذلة بالثمانية على يد بايرن ميوينخ في دوري أبطال أوروبا أمس من ربع النهائي، وفي المباراة التي أقيمت على استاد النور في العاصمة البرتغالية لشبونة. وكانت الصورة الأكثر تداولا لحارس الفريق، الألماني تير شتيغن وهو واقف على باب غرفة تبديل الملابس، بعد أن وصل اللاعبون إليها مباشرة بعد الخسارة.

وظهر ميسي في الصورة في حالة صدمة شديدة كما وصفت ذلك صحيفة "ماركا" التي قالت إن الصمت كان سيد الموقف بين الجميع في برشلونة منذ الخسارة وحتى ركوب الحافلة باتجاه فندق إقامتهم بلشبونة تحضيرا للعودة إلى إسبانيا. وكان الجميع في حالة من الذهول، غير مصدقين لما حصل، بعد أن تكبدوا ثمانية أهداف، وكما قالت "ماركا" ظهر الفريق وكأنه قزم أمام عملاق ألماني لم يرحم الكاتالوني وألحق به "عارا"، كما وصف الامر مداف برشلونة جيرار بيكيه.

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