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«الشيخ» ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك أحمد الشيخ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك «الشيخ» في فقرات المران كاملة بعد تخلصه من كدمة القدم التي تعرض لها مؤخرًا، وأدت لغيابه عن التدريبات الجماعية للفريق ومباراة الإنتاج الحربي، أمس الجمعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان، المحدد لها مساء الاثنين المقبل، ضمن مباريات الدوري الممتاز.

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