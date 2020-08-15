شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيخ» ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك أحمد الشيخ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.
وشارك «الشيخ» في فقرات المران كاملة بعد تخلصه من كدمة القدم التي تعرض لها مؤخرًا، وأدت لغيابه عن التدريبات الجماعية للفريق ومباراة الإنتاج الحربي، أمس الجمعة.
ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان، المحدد لها مساء الاثنين المقبل، ضمن مباريات الدوري الممتاز.
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