شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يعقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريبات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم صباح اليوم السبت، على ملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة أسوان، التي تقام مساء الاثنين المقبل، في بطولة الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران، ومطالبتهم بإغلاق صفحة مباراة الإنتاج الحربي والتركيز في المباراة المقبلة أمام أسوان للعودة من جديد إلى الانتصارات.

وتعادل الأهلي مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما أمس، وارتفع رصيد الفريق إلى 53 نقطة في صدارة الدوري الممتاز.