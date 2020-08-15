شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة في «الجيم» لـ«مروان» و«متولي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض مروان محسن ومحمود متولي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، جلسة في الجيم على هامش مران الفريق، الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.
واكتفى الثنائي بأداء جلسة في الجيم؛ للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما خاضت المجموعة التي شاركت في مباراة الإنتاج الحربي تدريبات استشفائية تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال.
ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان، المقرر إقامتها مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. وكان الأهلي قد تعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما أمس.
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