شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية للغائبين من الأهلي عن مباراة الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء تقسيمة قوية بالكرة للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الإنتاج الحربي، أمس الجمعة، وذلك في ختام المران الصباحي للفريق، الذي أقيم صباح اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

وأجرى «فايلر» تقسيمة قوية بين فريقين من اللاعبين، وقام خلالها بتوجيه العديد من التعليمات الفنية، بينما يستعد الأهلي بشكل مكثف لمواجهة أسوان، المحدد لها مساء الاثنين المقبل ضمن مسابقة الدوري العام.

وأجرى الفريق مسحة طبية اليوم؛ استعدادًا للمباراة، وفقًا لبرتوكول وزارة الشباب والرياضة والذي يؤكد على إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.