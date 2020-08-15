ياسر إبراهيم يعود للمشاركة في المران الجماعي للأهلي بعد تعافيه من الإصابة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي، الذي أقيم صباح اليوم السبت، على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة أسوان، المقررة الاثنين المقبل، في الجولة العشرين لبطولة الدورى الممتاز.
وشارك ياسر إبراهيم في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم وأبعدته عن التدريب والمباريات خلال الفترة الماضية، وينتظر أن يخضع اللاعب لاختبار فنى غدًا لتحديد مدى إمكانية الدفع به في المباراة المقبلة.
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