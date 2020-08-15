شكرا لقرائتكم خبر عن وليد العطار: من حق نادي المصري شكوانا لـ«الفيفا».. وسنطبق اللائحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إنه من حق نادي المصري البورسعيدي التقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن عدم إلغاء مباراته أمام الإسماعيلي.

وأكد «العطار»، في تصريحات لبرنامج نمبر وان، الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، على قناة النهار: «المصري من حقه شكوانا، ولكن سنطبق اللائحة بخصم 3 نقاط من النادي البورسعيدي نظرًا لاعتباره منسحبًا».

وأشار: «لن نقوم بإلغاء أي مباراة في الدوري المصري إذا كان عدد المصابين أقل من 10 حالات».