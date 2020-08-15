شكرا لقرائتكم خبر عن وليد العطار: «لو ثبت تزوير المصري لمسحة أحمد مسعود سنتخذ عقوبات صارمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، إن إهمال مسؤولي النادي المصري البورسعيدي ولاعبيه وراء العدد الكبير في الإصابات بفيروس كورونا في الفريق.

وأكد العطار: «لم نكن ننوي تأجيل لقاء المصري الأول بسبب إهمالهم، ولكن أجلنا اللقاء بسبب زيادة أعداد المصابين لأكثر من 10 لاعبين».

وتابع: «اتفقنا مع سمير حلبية على تأجيل لقاء وحيد أسوة بنادي الإنتاج الحربي ولم نتفق على تأجيل مباريات أخرى».

وأضاف المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن التحقيقات جارية مع مسؤولي النادي المصري في الساعات المقبلة.

واستطرد «العطار»، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان»، الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: «المصري أبلغنا بإيجابية مسحة أحمد مسعود ولكن تفاجأنا بأن مسعود لم يخصع للمسحة في اتحاد الكرة».

وأشار: «التحقيقات جارية حول عدم خضوع مسعود للمسحة الطبية ولو ثبت تزوير المصري سنتخذ عقوبات صارمة».

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