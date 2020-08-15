شكرا لقرائتكم المشروع القومي للاسكواش يستأنف عمله بمشاركة 308 لاعباً ولاعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استأنف اليوم، المشروع القومي لمواهب الاسكواش تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي بمشاركة 308 لاعبا ولاعبة في مركزي شباب الجزيرة بالقاهرة وبورسعيد، ويشمل المشروع مشاركة اعمار 2012، 2013، 2014، كخطوة أولي لتعميم الفكرة علي كافه مراكز شباب مصر بهدف انتشار اللعبة وجعلها في متناول الجميع وفقا للخطة العامة.

ويوفر المشروع كافه الأدوات المستخدمة في اللعبة وهو ما كان يشكل عبئًا كبيرا علي أولياء الأمور الي جانب التكاليف الباهظة للاشتراك للالتحاق بالاندية لتعليم مهارات أساسيات اللعبة صرح بذلك أمير وجيه المشرف علي المشروع.

Advertisements

وقال بطل مصر السابق في الاسكواش وأسطورته ان المشروع يحمل معاني كثيرة ستجلب الخير لابطالنا مؤكدا ان هناك اشياء تمت مراعاة لانطلاق هذا المشروع القومي الذي جاء بتوجيهات من السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن الرياضية لابد ان تكون للجميع وهو ما ينهج عليه المشروع باتاحة الفرصة أمام كل الاسر بالمشاركة ومنها اولاد ابطالنا شهداء الجيش والشرطه ودور رعايه الأيتام . وقال ان الهدف خلق جيل جديد من الابطال الاسكواش يحافظ علي ريادة مصر في هذه اللعبة.

أضاف أن هناك مجهود يبذل وعلي اعلي مستوي لخروج هذا المشروع للنور وعلي رأسهم معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي والذي يولي اهتماما كبيرا ببناء صحة الانسان من حيث التشجيع علي ممارسة الالعاب وايضا اشادة بدور الدكتور هشام عكاشة رئيس البنك الاهلي ونائبه الدكتور يحيي ابوالفتوح علي تبني هذا المشروع القومي والذي يأتي لصالح الاسكواش .

وقال وجيه أن المشروع سيتم تعميمه في جميع مراكز شباب الجمهورية في مراحل قادمة بعد الاقبال الكبير الذي شهده افتتاح المرحلة الاولي التي انطلقت في القاهرة وبورسعيد.