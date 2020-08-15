شكرا لقرائتكم مران الأهلي.. فايلر يجتمع مع عبد الحفيظ وتقسيمة للغائبين عن مواجهة الإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم ،السبت، على ملعب التتش ، وتأتي جلسة فايلر مع مدير الكرة، ضمن الجلسات التنسيقية المستمرة بين الثنائي، والحديث بشكل عام عن تحديات المرحلة المقبلة ، كما عقد رينيه فايلر محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة أسوان التي تقام مساء الاثنين المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني للفريق على إجراء تقسيمة قوية بالكرة للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الإنتاج الحربي أمس الجمعة، وذلك في ختام المران الصباحي للفريق وأجرى «فايلر» تقسيمة قوية بين فريقين من اللاعبين، وقام خلالها بتوجيه العديد من التعليمات الفنية ، وحرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران، ومطالبتهم بإغلاق صفحة مباراة الإنتاج الحربي والتركيز في المباراة المقبلة أمام أسوان للعودة من جديد إلى الانتصارات.

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وتعادل فريق الأهلي مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما أمس على استاد الأهلي بمدينة السلام وارتفع رصيد الفريق إلى 53 نقطة في صدارة الدوري الممتاز.

أجرى فريق الأهلي مسحة طبية صباح اليوم، السبت، باستاد التتش للكشف عن كورونا استعدادا لمواجهة أسوان التى تقام الاثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري المسحة ضمن البروتوكول الذى أعلنته وزارة الشباب والرياضة ويتضمن إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.