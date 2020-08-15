شكرا لقرائتكم علاء عبد الغني يكشف سر غياب طاهر طاهر عن مواجهة المقاولون وسموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف علاء عبد الغني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن سر غياب طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق المنتقل حديثاً إلى الأهلي، عن مباراة ذئاب الجبل مع سموحة والتي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوي العام وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وقال عبد الغني في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن طاهر شعر بإجهاد في العضلة الأمامية فقرر الجهاز الفني عدم المجازفة باللاعب حتى لا تتفاقم إصابته.

واصل عبد الغني، أن اللاعب من المقرر أن يشارك اليوم في تدريبات المقاولون استعداداً لمواجهة الانتاج الحربي يوم الأثنين المقبل، وبناءً على مشاركته في التدريبات سيتحدد موقفه من مباراة الانتاج.

استكمل بند الأهلي بالرعاية الطبية لا يمنعنا من الاعتماد على اللاعب وسنستفيد منه في المباريات المقبلة بعد التأكد من جاهزيته، خاصة أن فترة التوقف كانت طويلة وجميع اللاعبين معرضين للإصابات العضلية، وطاهر من اللاعبين المميزين.

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يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، للمسحة الطبية للكشف عن كورونا اليوم، السبت، قبل 48 ساعة من مباراة الذئاب فى الجولة 20 مع الإنتاج الحربي، والتى تقام الاثنين المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وكان المقاولون قد تعادل مؤخراً مع سموحة بهدف لمثله فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الخميس ضمن منافسات الجولة 19.

من جهته، أكد عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، أن فريقه كان الأفضل أمام سموحة فى الشوط الأول، وعندما سجل الفريق السكندرى هدف التقدم فى فريقه لم يفقد الثقة فى لاعبيه، قائلاً، "دخلنا مباراة سموحة وسط ضغوط خاصة أنها المباراة الرسمية الأولى لنا بعد خمسة أشهر والفريقان امتلكا طموح المكسب والتعادل مرضى لنا".

وأضاف عماد النحاس أن التوقف الكروى أعاد مسابقة الدورى وكأنها نسخة جديدة، قائلاً، "المشوار صعب والجميع تساوى وخلال فترة كورونا ونبحث عن جمع أكبر عدد من النقاط للتواجد فى المربع الذهبى وسنقوم باستخدام جميع اللاعبين بسبب ضغط مباريات الدورى خلال الفترة المقبلة".

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 34 نقطة خلف نادى الزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 35 نقطة، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 23 هفاً حتى الآن فى مسابقة الدوري، فيما استقبلت شباكه 16 آخرين، خلال 19 مباراة خاضها الفريق، حيث فاز المقاولون فى 10 مباريات وتعادلوا فى 4 أخرى وخسروا 5 لقاءات.