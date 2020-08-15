شكرا لقرائتكم علاء عبد الغني يعلن شفاء لاعب المقاولون من كورونا قبل مواجهة الإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن علاء عبد الغنى المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، عن شفاء اللاعب الذى كان قد تعرض من قبل للإصابة بفيروس كورونا، خلال المسحة التى أجراها ألفريق قبل عيد الأضحى، وأكد عبد الغنى فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن اللاعب تحولت مسحته إلى سلبية وانتظم فى تدريبات المقأولون قبل أيام، فيما أكد مدرب ذئاب الجبل أن إالإدارى الذى تعرض للإصابة خلال المسحة الأخيرة، حالته مستقرة.

وأكد عبد الغنى على أن المقأولون يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، حتى لا يتعرض الفريق لموقف صعب مثل النادى المصرى بعدما اجتاح الفيروس العديد من اللاعبين وأعضاء الجهاز ألفنى وحال دون قدرتهم على المشاركة فى المباريات.

ويخضع لاعبو ألفريق الأول لكرة القدم بنادى المقأولون العرب، بقيادة عماد النحاس مدرب ألفريق، للمسحة الطبية للكشف عن كورونا اليوم، السبت، قبل 48 ساعة من مباراة الذئاب فى الجولة 20 مع الإنتاج الحربي، والتى تقام الاثنين المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وكان المقأولون قد تعادل مؤخراً مع سموحة بهدف لمثله فى اللقاء الذى جمع ألفريقين مساء الخميس ضمن منافسات الجولة 19.

من جهته، أكد عماد النحاس، المدير ألفنى للمقأولون العرب، أن فريقه كان الأفضل أمام سموحة فى الشوط الأول، وعندما سجل ألفريق السكندرى هدف التقدم فى فريقه لم يفقد الثقة فى لاعبيه، قائلاً، "دخلنا مباراة سموحة وسط ضغوط خاصة أنها المباراة الرسمية الأولى لنا بعد خمسة أشهر وألفريقان امتلكا طموح المكسب والتعادل مرضى لنا".

وأضاف عماد النحاس أن التوقف الكروى أعاد مسابقة الدورى وكأنها نسخة جديدة، قائلاً، "المشوار صعب والجميع تسأوى وخلال فترة كورونا ونبحث عن جمع أكبر عدد من النقاط للتواجد فى المربع الذهبى وسنقوم باستخدام جميع اللاعبين بسبب ضغط مباريات الدورى خلال ألفترة المقبلة".

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ويحتل المقأولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 34 نقطة خلف نادى الزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 35 نقطة، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 23 هفاً حتى الآن فى مسابقة الدوري، فيما استقبلت شباكه 16 آخرين، خلال 19 مباراة خاضها ألفريق، حيث فاز المقأولون فى 10 مباريات وتعادلوا فى 4 أخرى وخسروا 5 لقاءات.

يخضع لاعبو ألفريق الأول لكرة القدم بنادى المقأولون العرب، بقيادة عماد النحاس مدرب ألفريق، للمسحة الطبية للكشف عن كورونا اليوم، السبت، قبل 48 ساعة من مباراة الذئاب فى الجولة 20 مع الإنتاج الحربي، والتى تقام الاثنين المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وكان المقأولون قد تعادل مؤخراً مع سموحة بهدف لمثله فى اللقاء الذى جمع ألفريقين مساء الخميس ضمن منافسات الجولة 19.

من جهته، أكد عماد النحاس، المدير ألفنى للمقأولون العرب، أن فريقه كان الأفضل أمام سموحة فى الشوط الأول، وعندما سجل ألفريق السكندرى هدف التقدم فى فريقه لم يفقد الثقة فى لاعبيه، قائلاً، "دخلنا مباراة سموحة وسط ضغوط خاصة أنها المباراة الرسمية الأولى لنا بعد خمسة أشهر وألفريقان امتلكا طموح المكسب والتعادل مرضى لنا".

وأضاف عماد النحاس أن التوقف الكروى أعاد مسابقة الدورى وكأنها نسخة جديدة، قائلاً، "المشوار صعب والجميع تسأوى وخلال فترة كورونا ونبحث عن جمع أكبر عدد من النقاط للتواجد فى المربع الذهبى وسنقوم باستخدام جميع اللاعبين بسبب ضغط مباريات الدورى خلال ألفترة المقبلة".

ويحتل المقأولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 34 نقطة خلف نادى الزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 35 نقطة، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 23 هفاً حتى الآن فى مسابقة الدوري، فيما استقبلت شباكه 16 آخرين، خلال 19 مباراة خاضها ألفريق، حيث فاز المقأولون فى 10 مباريات وتعادلوا فى 4 أخرى وخسروا 5 لقاءات.