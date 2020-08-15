شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يجتمع مع عبد الحفيظ فى الأهلي.. وتقسيمة للغائبين عن مباراة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الأهلى، جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى، على هامش مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش، وتأتى جلسة فايلر مع مدير الكرة ضمن الجلسات التنسيقية المستمرة بين الثنائى، والحديث بشكل عام عن تحديات المرحلة المقبلة، كما عقد رينيه فايلر محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران على ملعب التتش استعدادا لمواجهة أسوان التى تقام مساء الاثنين المقبل فى بطولة الدورى الممتاز.

وحرص المدير الفنى للفريق على إجراء تقسيمة قوية بالكرة للاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة الإنتاج الحربى أمس، الجمعة، وذلك فى ختام المران الصباحى للفريق، وأجرى «فايلر» تقسيمة قوية بين فريقين من اللاعبين، ووجه خلالها العديد من التعليمات الفنية.

وحرص المدير الفنى على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران، ومطالبتهم بإغلاق صفحة مباراة الإنتاج الحربى والتركيز فى المباراة المقبلة أمام أسوان للعودة من جديد إلى الانتصارات.

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وتعادل فريق الأهلى مع الإنتاج الحربى بهدف لمثله فى المباراة التى جمعت بينهما أمس على استاد الأهلى بمدينة السلام، وارتفع رصيد الفريق إلى 53 نقطة فى صدارة الدورى الممتاز.

أجرى فريق الأهلى مسحة طبية صباح اليوم، السبت، باستاد التتش للكشف عن كورونا استعدادا لمواجهة أسوان التى تقام الاثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز، وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى المسحة ضمن البروتوكول الذى أعلنته وزارة الشباب والرياضة ويتضمن إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.

جلسة فايلر مع عبد الحفيظ