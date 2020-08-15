المشروع القومى للاسكواش يستأنف عمله بمشاركة 308 لاعبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف المشروع القومي لمواهب الاسكواش، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، بمشاركة 308 لاعبين ولاعبات فى مركزى شباب الجزيرة بالقاهرة وبورسعيد، ويشمل المشروع مشاركة أعمار 2012، 2013، 2014، كخطوة أولى لتعميم الفكرة على كافة مراكز شباب مصر بهدف انتشار اللعبة وجعلها فى متناول الجميع وفقا للخطة العامة.
ويوفر المشروع كافة الأدوات المستخدمة فى اللعبة، وهو ما كان يشكل عبئًا كبيرا على أولياء الأمور، إلى جانب التكاليف الباهظة للاشتراك للالتحاق بالأندية لتعليم مهارات أساسيات اللعبة، بحسب تصريحات أمير وجيه المشرف على المشروع.
وأضاف أن هناك مجهودا يبذل وعلى أعلى مستوى لخروج هذا المشروع للنور، وعلي رأسهم وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي والذي يولى اهتماما كبيرا ببناء صحة الإنسان من حيث التشجيع على ممارسة الألعاب.
وأشار وجيه إلى أن المشروع سيتم تعميمه بجميع مراكز شباب الجمهورية فى مراحل قادمة بعد الإقبال الكبير الذى شهده افتتاح المرحلة الاولي التي انطلقت في القاهرة وبورسعيد.
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