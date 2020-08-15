شكرا لقرائتكم خبر عن المشروع القومى للاسكواش يستأنف عمله بمشاركة 308 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف المشروع القومي لمواهب الاسكواش، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، بمشاركة 308 لاعبين ولاعبات فى مركزى شباب الجزيرة بالقاهرة وبورسعيد، ويشمل المشروع مشاركة أعمار 2012، 2013، 2014، كخطوة أولى لتعميم الفكرة على كافة مراكز شباب مصر بهدف انتشار اللعبة وجعلها فى متناول الجميع وفقا للخطة العامة.

ويوفر المشروع كافة الأدوات المستخدمة فى اللعبة، وهو ما كان يشكل عبئًا كبيرا على أولياء الأمور، إلى جانب التكاليف الباهظة للاشتراك للالتحاق بالأندية لتعليم مهارات أساسيات اللعبة، بحسب تصريحات أمير وجيه المشرف على المشروع.

Advertisements

وقال بطل مصر السابق في الاسكواش وأسطورته، إن المشروع يحمل معانى كثيرة ستجلب الخير لأبطالنا، مؤكدا أن هناك أشياء تمت مراعاة لانطلاق هذا المشروع القومى الذى جاء بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن الرياضية لابد أن تكون للجميع وهو ما ينهج عليه المشروع بإتاحة الفرصة أمام كل الأسر بالمشاركة ومنها أولاد ابطالنا الشهداء ودور رعايه الأيتام، موضحا أن الهدف خلق جيل جديد من أبطال الاسكواش يحافظ على ريادة مصر فى هذه اللعبة.

وأضاف أن هناك مجهودا يبذل وعلى أعلى مستوى لخروج هذا المشروع للنور، وعلي رأسهم وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي والذي يولى اهتماما كبيرا ببناء صحة الإنسان من حيث التشجيع على ممارسة الألعاب.

وأشار وجيه إلى أن المشروع سيتم تعميمه بجميع مراكز شباب الجمهورية فى مراحل قادمة بعد الإقبال الكبير الذى شهده افتتاح المرحلة الاولي التي انطلقت في القاهرة وبورسعيد.