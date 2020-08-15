شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الزمالك يهزم مصر المقاصة بهدف زيزو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الزمالك مواجهة جديدة فى إطار منافسات الفريق الأبيض ببطولة الدورى الممتاز، حيث يستضيف مصر المقاصة فى الثامنة مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها باستاد القاهرة، حيث يسعى الفريق الأبيض لاستعادة انتصاراته فى المسابقة المحلية عقب تعادله الأخير أمام الاتحاد السكندرى، بهدف لمثله فى المباراة التى جمعت بينهما الاثنين الماضى باستاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى.

انتهت مواجهة الدور الأول بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله أحمد السيد زيزو فى اللقاء الذى أقيم فى 3 أكتوبر 2019 على استاد السلام، وكان يقود الفارس الأبيض وقتها الصربى ميتشو بينما كان يقود المقاصة أحمد حسام ميدو، ورحل المدربان عن الفريقين، حيث يظهر كارتيرون مديراً فنياً للزمالك وإيهاب جلال مديراً فنياً للمقاصة فى لقاء اليوم .

Advertisements

ويحتل الزمالك قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 18 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وذلك بالتساوى مع بيراميدز الذى جاء فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، وبفارق الأهداف عن الأبيض، فيما يتصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 52 نقطة

فيما يدخل مصر المقاصة المباراة مُحتلاً المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات فيما هُزم فى 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 20 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.