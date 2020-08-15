شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يفشل فى إثبات براءته للأهلاوية بعد الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار رمضان صبحي حالة من الغضب بين جماهير النادي الأهلي من جديد، ليس بسبب رحيله عن الفريق الأحمر إلى بيراميدز، رغم وعوده للأهلى بأنه لن يلعب فى مصر إلا بالقلعة الحمراء، ولكن بسبب التصريحات التى أطلقها مؤخراً، كاشفاً كواليس مفاوضات الأهلي وبيراميدز وتفضيله عرض الأخير بسبب القيمة المادية التى لم يتمكن من رفضها.

رمضان صبحى صدم جماهير الأهلى بتصريحاته الأخيرة، بعدما كشف "العفيجى" كواليس المفاوضات التى انتهت بانتقاله لبيراميدز، رغم الجهود الضخمة التى بذلها الأهلي لضم اللاعب فى الفترة الأخيرة، واعترف رمضان فى تصريحاته بأنه لا ينكر فضل الأهلي عليه بعدما عاد للفريق بعد تجربة غير موفقة فى أوروبا، وجلوسه طويلاً على دكة البدلاء وغيابه بشكل شبه تام عن المنتخب، قبل أن يستعيد بريقه مع الأهلي.

"الأهلي قدرنى مادياً"

كشف رمضان أن الأهلي قدر اللاعب مادياً بشكل مناسب، بعدما اتفق مع الإدارة البقاء في القلعة الحمراء وطلب منهم أن يضعوا الرقم المناسب فى عقده، ورغم هذا التقدير قرر رمضان الرحيل عندما تلقى عرضاً أكبر من بيراميدز.

الغيرة من طاهر

تحجج رمضان صبحى بضم النادي الأهلي لطاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب وزميله بالمنتخب الأولمبي، معتبراً أن هذا القرار من الأهلي كان بمثابة الإذن له بالرحيل عن الفريق وأن النادى غير جاد فى محاولات ضم صبحي من ناديه الانجليزى.

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"التضحية بالأهلي للاحتراف"

رمضان كشف أيضاً أنه حتى اللحظات الأخيرة كان يبحث عن عرض احترافى فى أوروبا أو آسيا، معتبراً الأهلي آخر قرار قد يتخذه فى حال عدم وجود عروض، وهو ما استشعرت الجماهير الحمراء أنه جحود بالمساعدة التى قدمها الأهلي للاعب خلال الفترة الماضية.

عرض بيراميدز فى عيد الأضحى

كشف رمضان صبحي عن بداية مفاوضات بيراميدز فى عيد الأضحى، ورغم أنه أعطى كلمة لمسئولى الأهلي بالبقاء، إلا أنه تراجع قائلاً لأمير توفيق مدير التعاقدات، "أيه المانع أروح بيراميدز"، وفى نفس الوقت كان الأهلي يبذل أقصة جهده فى التفاوض مع هدرسفيلد من أجل ضم اللاعب بشكل نهائي.

تأمين المستقبل

عاد رمضان فى النهاية ليؤكد أنه لم يتسطع رفض عرض بيراميدز الذى قارب الـ 100 مليون جنيه، وذلك من أجل تأمين مستقبله والوفاء بالتزاماته المادية التى لم ييكن يكفيها عرض الأهلي.