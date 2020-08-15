شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جودة "جوكر" الأهلى السابق يحتفل بعيد ميلاده الـ"41" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل محمد جودة، نجم الأهلى السابق، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ"41" فهو من مواليد 15 أغسطس 1979 بالسويس، انضم للفريق الأول للأهلي مطلع موسم 1998/1999 عندما أشركه الألماني راينر تسوبيل أمام الشباب السعودى بالتصفيات العربية وسجل أول أهدافه، استمر مع الأهلي حتى موسم 2003/2004 تخللتها إعارة لنادى آراو السويسرى موسم 2001/2002. لعب خلالها 128 مباراة وسجل 17 هدفا، وحقق بطولتي دوري، ومثلهما كأس مصر، وبطولة دوري أبطال أفريقيا، والسوبر المحلى.

انتقل محمد جودة فى موسم 2004/2005 إلى نادي أنقرة التركى، وفى العام التالي إلى الإسماعيلي، ثم أستريسكا السويسرى موسم 2006/2007 وأعير منه إلى المصري البورسعيدي.

ثم حرس الحدود موسم 2007/2008 لمدة موسمين، ثم عاد للمصري موسم 2009/2010، واختتم حياته الكروية فى صفوف الإنتاج الحربى موسم 2012/2013 بعد ثلاث سنوات قضاها في صفوف الفريق.

وفى وقت سابق، أكد محمد جودة أن الأهلى بطل القرن ببطولاته بنسبة 100%، والزمالك لا يملك أى مستندات لأن الأرقام لا تكذب، وقال محمد جودة في تصريحات تليفزيونية: "لقب الأهلى مستحق تمامًا بالأرقام والأرقام لا تكذب، وليس بمساعدة أشخاص أهلاوى فى الاتحاد الأفريقي".

Advertisements

وأوضح محمد جودة، أن الزمالك لا يمتلك أى مستندات حاليًا وأن قضية بطل القرن محسومة، بسبب معايير "كاف"، مؤكدا أن الوصول لنهائى أفريقى وتخسر أفضل من الفوز بالسوبر فى النقاط، لأن الوصول للنهائى بـ3 نقاط والفوز بالسوبر بنقطة واحدة".

وتابع جودة :"لو تم احتساب بطولات الأفرو آسيوية كما يريد الزمالك، فسيحصل على نقطة لكل بطولة مثلما حصل على نقطة لفوزه بسوبر إفريقيا، وفى هذه الحالة سيكون رصيده الكلى 39 نقطة بدلاً من 37، وسيحصل الأهلى على نقطة لفوزه ببطولة واحدة ليصبح رصيده 41 نقطة".

وأنهى لاعب الأهلى الأسبق: "سبب عدم احتساب الاتحاد الإفريقى البطولات الأفروآسيوية هو أن طرفها غير إفريقي، كما أن سبب احتساب بطولة السوبر الإفريقى بنقطة واحدة نظراً لأنها تحسم من مباراة واحدة".