شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. فايلر يطالب لاعبيه بإغلاق ملف الإنتاج والتركيز فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى الاستعداد صباح اليوم، السبت، لمباراة أسوان، وخاض الفريق مراناً على ملعب التتش بالجزيرة بعد التعادل مع الإنتاج الحربى أمس بهدف لمثله فى الجولة التاسعة عشرة من الدورى الممتاز، وحرص رينيه فايلر المدير الفنى للفريق على عقد جلسة مع جهازه المعاون، وأخرى مع اللاعبين قبل انطلاق المران، طالبهم خلالها بالتركيز فى مباراة أسوان وإغلاق صفحة مباراة الإنتاج الحربى.

من ناحية أخرى، يعود محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلى لمباريات فريقه المحلية فى الجولة الـ26 من بطولة الدورى أمام الإسماعيلى، والتى لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، حيث تنتهى عقوبة إيقاف اللاعب محلياً بعد الجولة الخامسة والعشرين، بعدما تم إيقافه 10 مباريات محلياً بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك بالإمارات.

اتحاد الكرة قرر إيقاف كهربا لنهاية الموسم قبل تخفيف العقوبة لـ10 مباريات ستنتهى بنهاية مباراة الأهلى فى الجولة 25 ليعود نجم الفريق فى الجولة التالية.

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وأعلن اتحاد الكرة قبل فترة مواعيد خمس جولات فقط من جدول الدورى الذى عاد الخميس قبل الماضى بعد فترة توقف طويلة بسبب "جائحة" كورونا، وسيُعلن اتحاد الكرة الفترة المقبلة مواعيد باقى جدول المسابقة.

وغاب كهربا عن 4 مباريات حتى الآن هى، الزمالك فى الدور الأول والتى انسحب منها الأبيض فى واقعة تعطل أتوبيس الأبيض الشهيرة والتى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة اعتبارياً، كما غاب عن مباريات سموحة وإنبى والإنتاج الحربى وانتهت هذه المباريات بالتعادل بهدف لمثله فى مباراتى سموحة والإنتاج والفوز بثنائية نظيفة على إنبى.

وسيغيب كهربا عن مباريات الأهلى أمام كل من: أسوان، الزمالك، الجونة أيام 17 و22 و26 أغسطس الجارى، وعن مباريات المصرى، دجلة وحرس الحدود فى الجولات 20 و21 و22 و23 و24 و25 على أن يعود اللاعب للمارد الأحمر فى مباراة الإسماعيلى بالجولة ولم يُعلن اتحاد الكرة مواعيد هذه الجولات حتى الآن.

الزمالك حصل أمس، الجمعة، على حكم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة وهو الحكم الذى يراه الأهلى انتصاراً له وللاعب لأنه لم يتم توقيع أى غرامة على الأهلى أو نادى أفيس البرتغالى الذى تعاقد منه الأهلى مع اللاعب ولم يتم إيقاف كهربا كما أن اللاعب سيطعن على الغرامة وسيتم تخفيضها بنسبة كبيرة.