شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجرى مسحة كورونا بعد التعادل مع الإنتاج فى الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى فريق الأهلي مسحة طبية صباح اليوم، السبت، باستاد التتش للكشف عن كورونا استعدادا لمواجهة أسوان التى تقام الاثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري المسحة ضمن البروتوكول الذى أعلنته وزارة الشباب والرياضة ويتضمن إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.

وأكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، أن الاهلي لم يقدم مباراة جيدة أمام الإنتاج الحربي أمس، الجمعة، والتى انتهت على بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وقال فايلر، "من الواضح أنها ليست أفضل مباراة لنا على الإطلاق.. بدأنا المباراة بطريقة سيئة وحصلنا على ركلة جزاء، لكننا أهدرناها، ثم أضعنا فرص كثيرة للتهديف" ، وواصل فايلر :"تأخرنا بهدف بعد إهدار العديد من الفرص، نجحنا في إدراك التعادل..لا أحب الحديث عن اللاعبين الغير موجودين مثل رمضان صبحي وحسين الشحات في الفريق معي وهذه هي طريقتي والكل يعلمها ..اللاعبين الموجودين جيدين والغيابات ليست سبب التعادل ".، وأوضح :"أداء الأهلي لم يكن جيداً ولا أحب الحديث عن الأسباب التي أدت لضياع الفرص لأنني لا أحب الحديث عن شيء داخلي بالفريق".

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