شكرا لقرائتكم خبر عن مفارقة مثيرة.. 8 ركلات جزاء مهدرة في مواجهات الأهلي ومختار ‏مختار ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أهدر على معلول، الظهير الأيسر التونسي، ركلة جزاء لمصلحة الأهلي مع الدقيقة 17 من عمر مواجهة الفريق أمام الإنتاج الحربي، أمس الجمعة، بمنافسات الجولة 19 لمسابقة الدوري الممتاز.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي على ملعب السلام.

ومن أبرز مفارقات إهدار «معلول» ركلة جزاء للأهلي أنها الركلة المهدرة التي تحمل الرقم 8 في تاريخ مواجهات الفريق الأحمر أمام الأندية التي يدربها مختار مختار، المدير الفني الحالي للإنتاج:

1. أحمد بلال مهاجم الأهلي كان على موعد مع إهدار ركلة جزاء للأهلي تصدى لها ناصر فاروق، حارس المحلة، في مباراة الفريقين موسم 2002-2003 بالدور الأول، والتي فاز بها الأحمر بنتيجة 3-2.

2. محمد أبوتريكة يضيع ركلة جزاء للأهلي في لقاء بتروجت بالسويس بالدور الثاني لموسم 2006-2007، علمًا بأنه قد سجل أخرى خلال المباراة ذاتها، التي انتهت بنتيجة التعادل 2-2.

3. وفي مباراة متقلبة الأطوار تجمع الأهلي وإنبي بالدور الأول لدوري 2011-2012 يتمكن شريف إكرامي، حارس الأهلي، من التصدي لركلة جزاء إسلام عوض، نجم الفريق البترولي، وفاز أبناء التتش باللقاء بنتيجة 3-2.

4 و5. ويضيع ثنائي بتروجت مروان محسن ومحمد عبدالسلام ركلتي جزاء أمام الأهلي في لقاء الدورة الرباعية بملعب الإسكندرية موسم 2013-2014 في انتصار عريض للأهلي بنتيجة 4/0.

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6 و7. من جديد ركلتان مهدرتان في مواجهات الأهلي ومختار، فيقف حارس الاتحاد السكندري محمود السيد بالمرصاد لركلتي مؤمن زكريا وعبدالله السعيد ليحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق نتيجة المواجهة المثيرة موسم 2016-2017.

8. أخيرًا يضيع علي معلول ظهير الأهلي فرصة ذهبية لتقدم الأحمر بشكل مبكر في لقاء الأمس أمام الإنتاج مهدرًا ركلة جزاء ثامنة في تاريخ مواجهات فريقه أمام الأندية التي يقودها مختار مختار.