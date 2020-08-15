شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مانشستر سيتي وليون في دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ليون الفرنسي، الليلة، بالعاصمة البرتغالية لشبونة في إطار الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لحسم البطاقة الأخيرة في نصف النهائي بعد تأهل كل من باريس سان جيرمان الفرنسي ولايبزيج الألماني، بالإضافة إلى بايرن ميونخ الألماني.

وستنتطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وستذاع على قناتي «بي إن سبورتس 1» و«بي إن سبورتس 4K»، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

وكان باريس سان جيرمان قد حسم البطاقة الأولى لنصف النهائي على حساب نادي أتلانتا الإيطالي بعد الفوز عليه في ربع النهائي 2-1، فيما فجر أر بي لايبزيج الألماني مفاجأة بالإطاحة بأتلتيكو مدريد الإسباني بالنتيجة نفسها، ليتأهل بدوره إلى نصف النهائي، أما بايرن ميونخ فلم يرحم منافسه برشلونة وأمطر شباكه بـ 8 أهداف مقابل هدفين ليصبح ثالث المنضمين لدور الـ 4.