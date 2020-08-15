شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يبدأ الاستعداد لكأس العالم بمعسكر الغردقة ويعلن خلو لاعبيه من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، سلبية عينات جميع لاعبي منتخب اليد من وباء الكورونا، بعد إجراء مسحات طبية للمنتخب بالكامل ضمن البروتكول العلاجي الذي تم توقيعه الأربعاء الماضي مع مستشفي وادي النيل.

وقال «صفا»: «الحمد لله خطوة جيدة قبل انطلاق معسكر المنتخب الأول استعدادًا للمونديال المقرر إقامته يناير المقبل بمصر بعد فترة توقف وتجمد تضررنا منها جدًا بسبب وباء الكورونا».

وينطلق، اليوم السبت، معسكر إعداد المنتخب بالغردقة، ويستمر حتي نهاية سبتمبر المقبل لمدة 6 أسابيع.

وأشاد «صفا» بالبروتكول العلاجي وبتعاون رئيس اللجنة الطبية للمونديال وبحسه الوطني في دعم منتخب اليد الذي يستعد للحدث العالمي الأبرز على الساحة الرياضة بمشاركة ٣٢ دولة من دول العالم.

وأكد أمين صندوق اليد حرص الاتحاد على الإجراءات الاحترازية التي شددت عليها الدولة حرصًا على سلامة الجميع من الوباء.

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