شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة أم سخرية؟.. «نوير» بعد ثمانية بايرن في برشلونة: «أشعر بالأسف لتير شتيجن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الحارس الألماني مانويل نوير، قائد نادي بايرن ميونخ الألماني، عن شعوره بالأسف من أجل زميله في المنتخب وحارس برشلونة الإسباني مارك أندري تير شتيجن، بعد تلقي شباك الأخير 8 أهداف خلال مباراة الفريقين، أمس الجمعة.

وقال «نوير»، في حديثه للصحفيين عقب المباراة: «أشعر بالأسف قليلًا من أجل مارك أندري تير شتيجن لاستقباله كل هذه الأهداف»، مضيفًا: «إنه أمر جيد بالنسبة لنا، ولكن بالطبع أنت لا تتمنى شيئًا كهذا لأي زميل في المنتخب الوطني».

وأضاف متحدثًا عن المباراة: «يمكنكم رؤية أننا لم نضع أي دقيقة وأردنا دائمًا اللعب للأمام وبالطبع برشلونة قوي أيضًا هجوميًا، كنا نعرف أنهم بإمكانهم التسجيل، حاولنا اللعب على مرمى برشلونة حتى النهاية وكنا ناجحين أيضًا».

يذكر أن ثمة علاقة متوترة جمعت بين الحارسين سابقًا، بعدما اشتكى حارس برشلونة علنية للإعلام من عدم مشاركته مع المنتخب الألماني على حساب حارس بايرن ميونخ، وهو ما علق عليه الأخير قائلًا إن تلك التصريحات لا تساعد، ما رد عليه «تير شتيجن» قائلًا إن الأمر لا يتعلق بـ«نوير» للحديث عن مشاعره. ليخلق أزمة لاحقة هدد خلالها رئيس بايرن ميونخ بعدم إرسال لاعبيه إلى المنتخب في حال مشاركة «تير شتيجن» أساسيًا على حساب «نوير».