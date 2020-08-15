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شكرا لقرائتكم لحظة بلحظة .. مباراة الزمالك ضد المقاصة فى الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك ضد المقاصة والقناة الناقلة
يقدم الخليج 365 متابعة حية لحظة بلحظة لمباراة الزمالك ضد المقاصة بعد عودة الدوري المصري من توقف دام لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا.
موعد مباراة الزمالك ضد المقاصة والقناة الناقلة
يستضيف نادي الزمالك نظيره مصر للمقاصة، مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، حيث يسعى الفريق الأبيض لاستعادة انتصاراته فى المسابقة المحلية عقب تعادله الأخير أمام الاتحاد السكندرى، بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الإثنين الماضى، على ستاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى، ليفقد الفارس الأبيض أول نقطتين فى مشواره بالمسابقة المحلية منذ أن استأنفت مبارياتها يوم 6 من شهر أغسطس الجارى، بعد توقف لمدة طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.
الزمالك والمقاصة
موعد مباراة الزمالك ضد المقاصة والقناة الناقلة
تنطلق مباراة الزمالك ومصر للمقاصة، فى الثامنة من مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على أن تنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت"، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة.
الزمالك والمقاصة
موعد مباراة الزمالك ضد المقاصة والقناة الناقلة
ويحتل الزمالك قبل المباراة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 18 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وذلك بالتساوى مع بيراميدز الذى جاء فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، وبفارق الأهداف عن الأبيض، فيما يتصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 52 نقطة فيما يدخل مصر للمقاصة المباراة مُحتلاً المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات فيما هُزم فى 7 مواجهات، وسجل لاعبيه 20 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.
الزمالك والمقاصة
موعد مباراة الزمالك ضد المقاصة والقناة الناقلة
من ناحية أخرى، يدخل فريق مصر للمقاصة بقيادة إيهاب جلال، مباراة الزمالك ساعيًا لتحقيق المفاجأة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأبيض، بعدما حقق الفوز فى مباراته الماضية على أسوان، بهدفين مقابل هدف، والتى جمعت بينهما الأحد الماضى، فى إطار منافسات الدورى الممتاز، لذا يسعى إيهاب جلال المدير الفني للفريق، لاستكمال مسيرة الانتصارات مع الفريق الفيومى الذى تولى قيادته فى الأول من مارس الماضى، إلا أنه لم يتولى قيادة الفريق سوى فى مباراة واحدة أمام أسوان فى الجولة الثامنة عشر وذلك بسبب التوقف الكروى الذى جاء بسبب جائحة كورونا وسيعتمد إيهاب جلال في الخط الأمامى على قوته الضاربة بقيادة محمد إبراهيم وصلاح أمين مع التأكيد على ضرورة استغلال تسديدات صلاح ريكو لاعب الوسط.
الزمالك والمقاصة
التشكيل المتوقع لـ الزمالك ضد مصر للمقاصة فى الدورى
استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، حول ملامح التشكيل الأساسى فى مواجهة مصر للمقاصة، التى ستنطلق فى الثامنة من مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، حيث يسعى الفريق الأبيض لاستعادة انتصاراته فى المسابقة المحلية عقب تعادله الأخير أمام الاتحاد السكندرى، بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الإثنين الماضى، على ستاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى، ليفقد الفارس الأبيض أول نقطتين فى مشواره بالمسابقة المحلية منذ أن استأنفت مبارياتها يوم 6 من شهر أغسطس الجارى، بعد توقف لمدة طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: محمد عبد الغنى، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافى.
خط الوسط: طارق حامد، محمد حسن، محمد أوناجم، فرجانى ساسى، أشرف بن شرقى.
خط الهجوم: مصطفى محمد.
الزمالك والمقاصة
التشكيل المتوقع لـ المقاصة فى مواجهة الزمالك بالدورى
أحمد عادل في حراسة المرمى.
أحمد محسن وأحمد مودي وعاصم سعيد وعصام صبحي في خط الدفاع.
لاح ريكو ومحمد كناريا ومحمد إبرهيم وعبد الله مجدي في خط الوسط.
باولن فوافي وصلاح أمين في خط الهجوم.
الزمالك والمقاصة
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