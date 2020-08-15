شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلي يخضعون لمسحة كورونا بعد التعادل مع الإنتاج الحربي في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى فريق الأهلي، مسحة طبية صباح اليوم ، السبت، باستاد التتش للكشف عن كورونا استعدادا لمواجهة أسوان التي تقام يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، مسحة طبية اليوم، ضمن البروتوكول الذي أعلنته وزارة الشباب والرياضة والذي يتضمن إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.

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أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق أن الاهلي لم يقدم مباراة جيدة أمام الإنتاج الحربي أمس ، الجمعة، والتي انتهت على بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وقال فايلر :"من الواضح أنها ليست أفضل مباراة لنا على الإطلاق..بدأنا المباراة بطريقة سيئة وحصلنا على ركلة جزاء، لكننا أهدرناها، ثم أضعنا فرص كثيرة للتهديف" ، وواصل فايلر :"تأخرنا بهدف بعد إهدار العديد من الفرص، نجحنا في إدراك التعادل..لا أحب الحديث عن اللاعبين الغير موجودين مثل رمضان صبحي وحسين الشحات في الفريق معي وهذه هي طريقتي والكل يعلمها ..اللاعبين الموجودين جيدين والغيابات ليست سبب التعادل ".، وأوضح :"أداء الأهلي لم يكن جيداً ولا أحب الحديث عن الأسباب التي أدت لضياع الفرص لأنني لا أحب الحديث عن شيء داخلي بالفريق".