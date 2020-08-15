شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة بيراميدز غداً بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمد مختار مدير شئون اللاعبين بطلائع الجيش تلقى ناديه اخطاراً من اللجنة الطبية بإتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان يفيد بسلبية مسحة كورونا للاعبين والجهاز الفنى والإدارى بالكامل قبل مواجهة بيراميدز المقرر لها الثامنة مساء غد الأحد على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع العشرين لبطولة الدوري العام.

ويخوض فريق طلائع الجيش مرانه الأساسى على استاد جهاز الرياضة العسكرى ثم يعلن عبد الحميد بسيونى المدير الفني قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة للمبيت هناك، وحذر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبى فريقه من خطورة عبد الله السعيد نجم بيراميدز قبل مباراة الفريقين.

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وكان بسيونى قد عكف على دراسة مباريات فريق بيراميدز، لاسيما أن الفريق السماوى نجح فى استعادة توازنه سريعاً بعد توقف مسابقة الدورى العام، ليحقق فوزاً عريضاً على طنطا بثلاثية نظيفة سجلها عبد الله السعيد، ويرفع رصيده إلى النقطة 35 ويتقدم مركزين ليصل إلى المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا

وكان فريق طلائع الجيش تعادل فى آخر مبارياته بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف لمثله تقدم الذئاب بهدف عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا.