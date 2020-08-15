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اتحاد اليد يعلن سلبية عينات المنتخب من كورونا قبل انطلاق معسكر اليوم

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جدة - عمرو شويل أعلن مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد اليد سلبية عينات جميع لاعبي منتخب اليد من بعد إجراء مسحات طبية للمنتخب بالكامل ضمن البروتوكول العلاجي الذي تم توقيعه الأربعاء الماضي  مع مستشفي وادي النيل، وأوضح مؤمن صفا أنه تواصل من الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم وابلغة بسلبية عينات المنتخب والجهاز الفني والإداري.

 

وقال صفا ، إن ذلك خطوة جيدة قبل انطلاق معسكر المنتخب الأول استعدادا للمونديال المقرر إقامته يناير المقبل بمصر بعد فترة توقف ، والآن نبدأ الخطوة الأولي بمعسكر الغردقة الذي ينطلق  اليوم  ويستمر  حتي نهاية سبتمبر المقبل لمدة ٦ اسابيع .

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وأشاد صفا بالبروتوكول العلاجي وبتعاون رئيس اللجنة الطبية للمونديال وبحسه الوطني في دعم منتخب اليد الذي يستعد للحدث العالمي الأبرز علي الساحة بمشاركة ٣٢ دولة من دول العالم.

 

وأكد أمين صندوق اليد حرص الاتحاد علي الإجراءات الاحترازية التي شددت عليها الدولة حرصا علي سلامة الجميع من الوباء .

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