شكرا لقرائتكم كهربا يعود للمشاركة مع الأهلي محليا أمام الإسماعيلي بعد انتهاء الإيقاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي لمباريات فريقه المحلية في الجولة الـ26 من بطولة الدوري أمام الإسماعيلي والتى لم يتم تحديد موعدها حتى الأن حيث تنتهي عقوبة إيقاف اللاعب محلياً بعد الجولة الخامسة والعشرون حيث تم إيقافه 10 مباريات محلياً بعد أحداث مباراة السوبر بين الاهلي والزمالك بالأمارات.

وكان اتحاد الكرة قد قرر إيقاف كهربا لنهاية الموسم قبل أن يتم تخفيف العقوبة لـ10 مباريات ستنتهي بنهاية مباراة الأهلي في الجولة 25 ليعود نجم الفريق في الجولة التالية.

وأعلن اتحاد الكرة قبل فترة مواعيد خمس جولات فقط من جدول الدوري الذي عاد الخميس قبل الماضي بعد فترة توقف طويلة بسبب "جائحة" كورونا ، وسيُعلن إتحاد الكرة الفترة المقبلة مواعيد باقي جدول المسابقة.

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وغاب كهربا عن 4 مباريات حتى الأن ، هي ، الزمالك في الدور الأول والتى إنسحب منها الأبيض في واقعة تعطل أتوبيس الأبيض الشهيرة والتى فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة إعتبارياً كما غاب عن مباريات سموحة وإنبي والأنتاج الحربي وإنتهت هذه المباريات بالتعادل بهدف لمثله في مباراتي سموحة والأنتاج والفوز بثنائية نظيفة على إنبي.

وسيغيب كهربا عن مبارايات الأهلي أمام كلاً من أسوان ،الزمالك ، الجونة أيام 17 و22 و26 أغسطس الجاري ، وعن مباريات المصري ، دجلة وحرس الحدود في الجولات 20 و21 و22 و23 و24 و25 على أن يعود اللاعب للمارد الأحمر في مباراة الاسماعيلي بالجولة ولم يُعلن إتحاد الكرة مواعيد هذه الجولات حتى الأن.

الزمالك حصل أمس ، الجمعة ، على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة وهو الحكم الذى يراه الاهلي إنتصاراً له وللاعب لأنه لم يتم توقيع أي غرامة على الاهلي أو نادي أفيس البرتغالي الذي تعاقد منه الاهلي مع اللاعب ولم يتم إيقاف كهربا كما أن اللاعب سيطعن على الغرامة وسيتم تخفيضها بنسبة كبيرة.