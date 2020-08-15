شكرا لقرائتكم زي النهاردة.. أحمد فتحي يعيد الكأس للأهلي بعد غياب 10 سنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 15 أغسطس 2017 ، توج النادى الاهلى بطلا لكأس مصر للمرة رقم 36 في تاريخه بعد غياب 10 سنوات، بتحويل تأخره أمام المصري البورسعيدي في الوقت الإضافي إلي فوز غال في الدقيقة الأخيرة ، تقدم المصري بهدف للبديل عبدالله بيكا قبل نهاية الشوط الإضافي الأول، وتعادل البديل عمرو جمال قبل نهاية المباراة بثلاثة دقائق، قبل أن يحسم أحمد فتحي اللقب في الوقت المحتسب بدلا من الضائع ( الدقيقة 122 ) في المباراة التي أقيمت بإستاد برج العرب بالإسكندرية ، أدار المباراة، الحكم النرويجي سفين أودفر.

جاء تشكيل الأهلي بقيادة حسام البدري الفائز باللقب بعد محاولتين فاشلتين أمام الزمالك في المباراة النهائية مكونا من :شريف إكرامي، أحمد فتحي، رامي هشام ربيعة، محمد نجيب، التونسي علي معلول، حسام عاشور "كابتن الفريق"، عمرو السولية، مؤمن زكريا، عبدالله السعيد، وليد سليمان، النيجيري جونيور أجاي.

ونزل كل من صالح جمعة عواد بدلا من وليد سليمان ق65، أحمد حمودي بدلا من مؤمن زكريا في الدقيقة العاشرة للشوط الثالث، عمرو جمال بدلا من حسام عاشور في بداية الشوط الرابع.

تشكيل المصري بقيادة حسام حسن في المباراة النهائية جاء مكونا من : أحمد مسعود، كريم العراقي، إسلام صلاح، أحمد أيمن منصور، محمد حمدي، فريد شوقي، عمرو موسي، عبدالله جمعة عواد، حمادة ناصر، محمد جمال الشامي، أحمد جمعة.

ونزل كل من عبدالله بيكا بدلا من أحمد أيمن منصور للإصابة في الدقيقة 52، أحمد موسي كابوريا بدلا من حمادة ناصر في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

Advertisements

وعلى مدار التاريخ، نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.