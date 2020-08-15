«اتحاد الكرة» يكشف عن نادي زور مسحة كورونا لحارسه ويعلن تفاصيل العقوبة.. واللاعب يعلن اعتزاله.. ويؤكد: والدتي ماتت بسبب الشائعات

قال وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن التحقيقات جارية مع ممسئولي النادي المصري في الساعات المقبلة.

وأكد العطار في تصريحات تلفزيونية: “المصري ابلغنا بايجابية مسحة أحمد مسعود ولكن تفاجئنا أن مسعود لم يخصع للمسحة في اتحاد الكرة”.

وأشار: “التحقيقات جارية حول عدم خضوع مسعود للمسحة الطبية ولو ثبت تزوير المصري سنتخذ عقوبات صارمة”.

وقال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، إن مسئولي النادي المصري البورسعيدي ولاعبيه اهملوا وهم من وراء العدد الكبير في الإصابات. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وأكد العطار في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: “لم نكن ننوي تاجيل لقاء المصري الأول بسبب اهمالهم ولكن اجلنا اللقاء بسبب زيادة أعداد المصابين لأكثر من 10 لاعبين”.

وتابع: “اتفقنا مع سمير حلبية على تأجيل لقاء وحيد أسوة بنادي الإنتاج الحربي ولم نتفق على تأجيل مباريات آخرى”.

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وأعلن أحمد مسعود حارس مرمى نادي المصري البورسعيدي، رسميا اعتزاله لعب كرة القدم نهائيا.

وقال أحمد مسعود في تصريحات تليفزيونية منذ قليل: “أجريت مسحة وكانت سلبية والحمد لله، لا أفهم من مصدر هذه الشائعات، وأنا نفسيًا تعبت، ولن ألعب كرة قدم مرة أخرى، أحترم المصري وجماهيره”.

وتابع: “والدتي توفت منذ يومين وكلام تردد كثيرًا أنني السبب في نشر العدوى بين اللاعبين ولا صحة لما تردد عن إصابتي بكورونا”.

وأضاف: “أتعرض لهجوم وظلم كثيرًا منذ مباراة الأهلي في كأس السوبر المصري موسم 2017 فوق ما يتخيله أحد”.

واختتم أحمد مسعود حديثه قائلا: “ترددت شائعة أنني دخلت في مشادة مع أحد إداريي النادي المصري يجب أن يشعر الناس بي قليلا، أنا والدتي توفيت لماذا كل هذه الشائعات؟”.

واتخذ مسعود قرار اعتزاله لعب كرة القدم بسبب كثرة الاتهامات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة أنه كان السبب في نقل الوى بفيروس كورونا إلى لاعبي المصري والجهاز الفني للفريق.